Die Tschechische Republik hat eine diplomatische Vertretung in der Ostukraine eröffnet

Der Leiter des tschechischen Außenministeriums, Jan Lipavskyj, hat die diplomatische Vertretung des Landes in Dnipro offiziell eröffnet.

Die Tschechische Republik hat eine diplomatische Vertretung in Dnipro eröffnet. Dies gab der Außenminister der Tschechischen Republik Jan Lipavsky am 13. August im sozialen Netzwerk X bekannt.

„Die Tschechische Republik hat keine Angst vor Putin. Heute habe ich offiziell unsere diplomatische Vertretung in Dnipro eröffnet, die unserer Botschaft in Kiew unterstellt ist. Wir sind das erste Land, das eine diplomatische Vertretung in der Ostukraine hat“, schrieb er. Am Tag zuvor war Lipavsky zu einem Besuch in Dnipro eingetroffen, um Gespräche mit lokalen Beamten zu führen. Sie sprachen über humanitäre Projekte, die die Tschechische Republik im Rahmen des Wiederaufbaus der Region nach den Kämpfen zu unterstützen bereit ist. Die Tschechische Republik hat die Ukraine seit dem Beginn der russischen Invasion aktiv unterstützt. Die Ukraine erwartet, dass sie im Rahmen der tschechischen Initiative bis Ende des Jahres etwa 1,8 Millionen Artilleriegranaten erhalten wird. Wie bereits berichtet, wird die Tschechische Republik acht ukrainische F-16-Piloten ausbilden.