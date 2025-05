Tschechischer Präsident warnt, dass der Rückzug der USA aus den Ukraine-Gesprächen ein "Geschenk" für den Kreml sein wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der tschechische Präsident Petr Pavel hat davor gewarnt, dass der Rückzug der Vereinigten Staaten aus den Waffenstillstandsverhandlungen in der Ukraine ein „Geschenk“ für den Kreml sein wird.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Euractiv.

„Ich verstehe Donald Trumps Äußerungen als Ausdruck der Enttäuschung darüber, dass die Dinge nicht so laufen, wie er es sich erhofft hatte, nämlich dass er in der Lage sein würde, schnell eine Einigung mit Präsident Putin zu erzielen und den Frieden in der Ukraine auszurufen sowie die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland wiederherzustellen“, zitierte die tschechische Nachrichtenagentur Pavel mit den Worten.

Seiner Meinung nach verzögert Moskau den Prozess absichtlich, indem es von der „Vorbereitung eines Memorandums“ spricht, das erst später die Grundlage für Verhandlungen werden kann.

Laut Pavel kann der Kreml auf diese Weise einige Monate gewinnen und sich vor der Verantwortung drücken.

Pavel betonte auch die Notwendigkeit eines koordinierten Drucks auf Russland. Er merkte an, dass Moskau nach der Ankündigung Washingtons, Länder, die mit Russland Energiehandel treiben, mit 500%igen Zöllen zu belegen, zunehmend besorgt ist.

„Ich denke, es ist endlich an der Zeit, mit unseren amerikanischen Verbündeten ein ernsthaftes Gespräch darüber zu führen, wie wir wirtschaftliche und finanzielle Maßnahmen von solchem Ausmaß entwickeln können, dass Russland deren Auswirkungen wirklich spüren wird“, fügte der tschechische Präsident hinzu.

Er forderte Europa auf, in der Frage der Sanktionen geeint zu bleiben und Maßnahmen zu vermeiden, die als Lockerung des Drucks auf Russland interpretiert werden könnten.

Trumps Position