In Tscherniwzi hat sich ein Teenager auf der Straße in den Kopf geschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Waffe ist offiziell registriert und gehört dem Bruder des Verstorbenen. Dieser behauptet, dass er die Waffe in einem Safe aufbewahrt hat.

In Czernowitz hat ein 14-jähriger Jugendlicher Selbstmord begangen, indem er sich auf der Straße mit einer Pistole in den Kopf schoss. Darüber berichtete die nationale Polizei am Mittwoch, den 30. Juli.

„Es wurde über die Entdeckung des Jungen mit einer Schusswunde auf der Straße Glavnaya berichtet. Nach vorläufigen Angaben hat sich der Minderjährige mit einer Pistole in den Kopf geschossen“, heißt es in der Meldung.

Vor Ort stellten die Gesetzeshüter fest, dass der 14-jährige Czernowitzer sich selbst getötet hat. Er starb im Krankenwagen. Seine Leiche wurde zur gerichtsmedizinischen Untersuchung geschickt.

Die Polizei fand auch heraus, dass die Waffe offiziell registriert war und dem Bruder des Verstorbenen gehörte. Letzterer behauptet, dass er die Waffe in einem Safe an seinem Wohnort aufbewahrt hat.

Die Informationen über den Vorfall sind im Einheitlichen Register für Ermittlungsverfahren unter dem Artikel über vorsätzlichen Mord mit dem Vermerk „Selbstmord“ (Teil 1 von Artikel 115 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingetragen.

Die Ermittler sind dabei, alle Umstände der Tragödie und mögliche Motive für die Tat zu klären.