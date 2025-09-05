Die Ukraine entwickelt Langstreckenraketen, die Tests waren positiv, Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine entwickelt aktiv Langstreckenwaffen, und die jüngsten Tests sind positiv verlaufen. Die nächste Stufe ist der Beginn der Produktion.

Dies erklärte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Video eines Briefings mit dem Präsidenten des Europäischen Rates Antonio Costa.

„Langstreckenfahrzeuge werden von ukrainischen Spezialisten entwickelt, vieles ist entwickelt und getestet worden. Die Tests waren positiv. Sie haben einige Informationen, einige sind nicht sehr gut bekannt. Wir haben ein großes Problem mit den Finanzen. Bislang ist nicht genug Geld vorhanden, aber wir arbeiten daran“, sagte Selenskyj.

Ihm zufolge sind Langstreckenwaffen definitiv eine Sicherheitsgarantie für die Ukraine, und die gemeinsame Produktion mit Partnern wird jetzt aktiv entwickelt.

„Die erste derartige Anlage wird in Dänemark in Betrieb genommen, und solche Anlagen werden auch in anderen europäischen Ländern eröffnet“, fügte der ukrainische Präsident hinzu.

Die Ukraine entwickelt ihre eigenen Raketen