Die Ukraine erlebt eine Erholung der Wirtschaftstätigkeit: der Fall des UPG-Netzwerks

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Jahr 2025 wird die Ukraine eine Erholung der Wirtschaftstätigkeit erleben, die weitgehend von inländischen Unternehmen getragen wird und sich positiv auf die Wirtschaft des Landes auswirkt.

Laut RBK Ukrajina wurde dies von Oleg Pendzin, dem Exekutivdirektor des Economic Discussion Club, im Pryamyy Channel gesagt.

„Im Jahr 2022 sahen wir zerstörte und stillgelegte Unternehmen. Jetzt beginnen die Investoren zu investieren. Wir sprechen vor allem über ukrainische Investoren“, sagte Pendzin.

Als Beispiel nannte der Wirtschaftswissenschaftler den Ausbau des Tankstellennetzes der UPG. Nach Ansicht des Experten wird die Wiedereröffnung von 202 Tankstellen unter dem UPG-Logo, die zuvor unter den Marken ANP und Avias betrieben wurden, positive wirtschaftliche und soziale Auswirkungen auf das Land haben.

Insbesondere werden dadurch bis Ende 2025 etwa 2.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und erhebliche Mehreinnahmen für den Staatshaushalt erzielt.

„Früher waren die ANP-Tankstellen tot, jetzt ist die UPG dort tätig. Mehr als 200 Tankstellen sind gepachtet worden. Und dabei handelt es sich nicht nur um eine Erweiterung, sondern um die Schaffung von 2.000 neuen Arbeitsplätzen und zusätzliche Steuerzahlungen in Höhe von etwa 340 Millionen Hrywnja bis zum Ende des Jahres“, sagte Pendzin.

Der Experte stellte fest, dass in einer Situation, in der der Staatshaushalt defizitär ist und der Zugang zu externer finanzieller Unterstützung begrenzt ist, inländische Investitionen eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung der Wirtschaft und der Wiederherstellung der Geschäftstätigkeit spielen.