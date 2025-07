Die Ukraine hat auf den europäischen Spannungsstandard umgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukraine hat offiziell den Spannungsstandard in den Stromnetzen geändert – statt der üblichen 220 Volt sind es nun 230 Volt.

Ab dem 1. Juli 2025 gilt in der Ukraine die europäische Spannungsnorm 230/400 V. Dies geht aus einem Beschluss der Nationalen Kommission zur Durchführung der staatlichen Regulierung im Bereich der Energie und der öffentlichen Versorgungsbetriebe (NKREKP) hervor.

Das Dokument ändert das Gesetz über das Verteilernetz und sieht europäische Ansätze für die Definition von Qualitätsparametern der Stromversorgung vor. Die Nennspannung beträgt nun 230/400 V. Die zulässige Abweichung von der Nennspannung wird auf 10% festgelegt (von 207 bis 253 V)

Es wird erwartet, dass sich der Übergang zu europäischen Standards positiv auf die Qualität der Stromversorgung auswirken wird. So wird eine stabile Spannung die Gefahr von Schäden an schwankungsanfälligen Haushaltsgeräten verringern und den Bedarf an zusätzlichen Schutzvorrichtungen wie Stabilisatoren reduzieren. Darüber hinaus trägt sie zur Energieeffizienz bei – elektrische Geräte können in einem optimalen Modus arbeiten, ohne Überlastungen und Leistungsverluste.

Haushaltsgeräte werden so hergestellt, dass sie den Anforderungen der Europäischen Union entsprechen, so dass der Übergang zur neuen Spannungsnorm ihnen nicht schaden wird. Wir möchten Sie daran erinnern, dass Ukrenerho bereits früher die Möglichkeit von Stromausfällen im Sommer bewertet hat. Derzeit gibt es auf dem Strommarkt einen Überschuss von 300-2000 MW an Kapazität pro Stunde. Der Stromverbrauch der Ukraine ist Ende Juni gesunken