Die Ukraine und Japan beginnen mit Verteidigungskonsultationen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine und Japan haben vereinbart, einen regelmäßigen Mechanismus für Verteidigungskonsultationen einzurichten. Dies gab der Leiter des Präsidialamtes Andrij Jermak nach einer Videokonferenz mit dem Generalsekretär des Sekretariats für nationale Sicherheit Japans Masataka Okano am Freitag, den 1. August bekannt.

„Wir sehen, dass die Russische Föderation Pjöngjang die Technologie von Kamikaze-Drohnen des Typs Schahed-136 zur Verfügung stellt und dabei hilft, deren Produktion zu starten, und Raketenentwicklungen austauscht. Und die Beteiligung des nordkoreanischen Militärs an Kampfeinsätzen gegen die Ukraine ist kein Hirngespinst mehr – sie ist bereits Realität. In diesem Zusammenhang haben die Ukraine und Japan vereinbart, einen regelmäßigen Mechanismus für Verteidigungskonsultationen einzuführen. Das bedeutet einen schnellen Informationsaustausch, die Koordinierung von Positionen, die Arbeit an gemeinsamen Initiativen im Bereich der Verteidigungstechnologien“, erklärte der Leiter des Präsidialamtes.

Er fügte hinzu, dass die Ukraine bei den Konsultationen etwas zu bieten hat, da sie über Erfahrungen in der modernen Kriegsführung, effektive Verteidigungslösungen und eine modernisierte Armee verfügt, die jetzt für die Zukunft der Welt kämpft.

Unabhängig davon erörterten beide Seiten, wie wichtig es ist, den Sanktionsdruck auf die Länder, die den Krieg unterstützen, zu verstärken.

Jermak forderte Japan außerdem auf, seine Sanktionspolitik mit den jüngsten Restriktionspaketen der EU und der USA zu synchronisieren.

Wir erinnern daran, dass Japan die Sanktionen gegen Russland verstärken und ein neues Hilfspaket für die Ukraine bereitstellen wird.