Die Ukraine hat mit Japan vereinbart, die Energiehilfe zu beschleunigen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukraine hat sich mit Japan darauf geeinigt, die Bereitstellung der von Japan bereits geplanten Hilfe für den ukrainischen Energiesektor zu beschleunigen. Die Parteien haben auch über die Beteiligung japanischer Unternehmen an der Zusammenarbeit gesprochen.

Dies gab die ukrainische Energieministerin Svitlana Hrynchuk bekannt.

„Bei einem Treffen mit dem Außerordentlichen und Bevollmächtigten Botschafter Japans in der Ukraine, Masashi Nakagome, und den Kollegen der JICA-Mission in der Ukraine habe ich über die Folgen des jüngsten Beschusses und die Arbeiten zur Wiederherstellung der Infrastruktur gesprochen.

Sie betonte, dass unsere derzeitige Priorität darin besteht, schnell Ausrüstungsreserven aufzubauen und Energieanlagen zu schützen.

Wir haben vereinbart, die Bereitstellung der von Japan bereits geplanten Hilfe für den Energiesektor der Ukraine zu beschleunigen. Wir haben auch über die Beteiligung japanischer Unternehmen an der Zusammenarbeit gesprochen“, sagte Hrynchuk.

Sie sagte auch, dass der Energiesektor dank der Hilfe der japanischen Partner die beschädigten Anlagen schnell wiederherstellen und die Energieversorgung der Verbraucher sicherstellen kann.

Japan hat insbesondere Spezialausrüstung für Notfallteams und Ausrüstung für die Reparatur beschädigter Übertragungsleitungen und Verteilungsnetze zur Verfügung gestellt sowie Unterstützung bei der Wiederherstellung der Infrastruktur in Kiew, Odessa, Dnipro, Charkiw, Mykolaiw und Cherson geleistet.

Zur Erinnerung:

Die Ukraine und Japan haben ihre Sanktionen gegen die Russische Föderation aufeinander abgestimmt. Die Liste umfasst Führungskräfte und Unternehmen, die für den russischen Militärapparat arbeiten, Waffen liefern usw.