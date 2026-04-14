In der Ukraine ist die Nachfrage nach Hybridfahrzeugen gestiegen: Die beliebtesten Modelle wurden bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Im Segment der neuen Personenkraftwagen bleibt der Toyota RAV-4 (442 Einheiten) Marktführer bei den Hybridfahrzeugen

Im März wurde der Fahrzeugbestand der Ukraine um mehr als 3.300 Hybrid-Pkw (HEV und PHEV) erweitert. Das sind 42 % mehr als im Vorjahr. Dies teilte UkrAwtoProm am Dienstag, dem 14. April, mit.

Der Anteil der Neuwagen an dieser Zahl betrug 56 % gegenüber 60 % im März des Vorjahres. Im Segment der neuen Personenkraftwagen bleibt der Toyota RAV-4 (442 Einheiten) Marktführer bei den Hybridfahrzeugen

Den zweiten Platz belegt der Nissan Qashqai (149 Einheiten). An dritter Stelle der Beliebtheitsskala steht der Toyota Yaris Cross (76 Einheiten).

Bei den importierten Gebraucht-Hybridfahrzeugen liegt der Ford Escape (89 Einheiten) an der Spitze. Ebenfalls unter den Top 3: der Ford Fusion US (88 Einheiten) und der Kia Niro (75 Einheiten).