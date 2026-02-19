Die Ukraine und die Russische Föderation haben eine Einigung über die Umsetzung des Waffenstillstands erzielt, wie CNN berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei den Dreiergesprächen zwischen der Ukraine, den USA und Russland in Genf wurden Fortschritte in der Frage des Waffenstillstandsmechanismus erzielt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf CNN.

„Militärbeamte … haben „schrittweise, aber bedeutende Fortschritte“ bei der Festlegung der Funktionsweise des Waffenstillstands erzielt. “, sagte eine mit dem Verlauf der Verhandlungen vertraute Quelle.

Es fügte hinzu, dass die politischen Verhandlungen „angespannt“ blieben, während die militärischen Verhandlungen bei den Beamten vorsichtigen Optimismus hervorriefen.

Was war die Aufgabe der militärischen Verhandlungsgruppen?

Wie CNN berichtet, fanden die militärischen Verhandlungen unter der Leitung der Sonderbeauftragten von Trump, Steve Witkoff und Jared Kushner, statt und wurden vom US-Armeeminister Dan Driskell und General Alex Grinkevich, dem Kommandeur des US-Europakommandos, geleitet.

Eine der Hauptaufgaben der militärischen Verhandlungen bestand darin, eine Einigung beider Seiten über die wichtigsten Bedingungen zu erzielen, die bereits in den politischen Verhandlungen verwendet werden sollen. Dazu gehören die praktischen Bedingungen für einen Waffenstillstand und die Frage, was als Verstoß gegen diesen Waffenstillstand gilt.

Der Gesprächspartner berichtet, dass in dieser Hinsicht Fortschritte erzielt worden seien, obwohl die Politiker noch eine endgültige Einigung erzielen müssten.

Die Quelle fügte hinzu, dass voraussichtlich in den nächsten Wochen ein weiteres Treffen stattfinden werde.

Verhandlungen in Genf