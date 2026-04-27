In der Ukraine wird es eine neue Position in der Verwaltung geben: Wer wird dafür ernannt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Für die neuen Posten werden ausschließlich aktive Militärangehörige entsandt Das ukrainische Verteidigungsministerium führt neue Posten in den lokalen Behörden ein, um die Koordination zwischen Militär und Zivilbevölkerung zu verbessern.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das ukrainische Verteidigungsministerium.

Dem Bericht zufolge werden diese Posten von aktiven Soldaten besetzt, die vom Verteidigungsministerium entsandt werden.

„Dies ist notwendig, damit die zivilen Behörden und das Militär besser zusammenarbeiten und Entscheidungen in Sicherheitsfragen schneller getroffen werden“, erklärte das Ministerium.

Die neuen stellvertretenden Verteidigungsminister werden Teil des Systems des nationalen Widerstands, das die Ukraine unter den Bedingungen eines umfassenden Krieges aufbaut.

Wie die Gemeinden die Verteidigung finanzieren

Zur Erinnerung: Im Jahr 2025 haben die ukrainischen Gemeinden die Finanzierung der Streitkräfte erheblich aufgestockt und Milliarden von Hrywnja für den Kauf von Drohnen, Mitteln zur elektronischen Kriegsführung und Transportmitteln sowie für die Unterstützung der territorialen Verteidigung und des Zivilschutzes bereitgestellt.

Insgesamt gaben Hunderte von Gemeinden mehr als 10 % ihrer Haushalte für Sicherheitszwecke aus.

Gleichzeitig wird für das Jahr 2026 aufgrund von Haushaltsbeschränkungen und gesetzlichen Feinheiten, insbesondere der Abschaffung der militärischen Einkommensteuer und des Fehlens erweiterter Befugnisse der Gemeinden bei der Unterstützung der Armee, mit einer Kürzung dieser Ausgaben gerechnet.