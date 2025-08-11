FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Die Ukraine wurde von mehr als 70 russischen Drohnen angegriffen: Es gab Treffer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Die Verteidiger zerstörten in der Nacht 59 der 71 von den Russen eingesetzten Drohnen. Es wurden 12 Treffer von unbemannten Flugzeugen verzeichnet.

In der Nacht zum 11. August griffen die russischen Streitkräfte die Ukraine mit 71 Schahed-Angriffsdrohnen und Imitationsdrohnen verschiedener Typen an. 59 Drohnen wurden zerstört, aber es gab auch Treffer, teilte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte mit.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kampfführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr ab 08:00 Uhr 59 russische Drohnen des Typs Schahed und Imitationsdrohnen verschiedener Typen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen bzw. vernichtet.

An sechs Orten wurden Treffer von 12 UAVs verzeichnet, an einem Ort wurden Trümmerteile abgeschossen.

Zuvor wurde berichtet, dass der russische Drohnenangriff etwa einen Hektar Weizen im Bezirk Sumy zerstört hat. Der Einschlag auf dem Bahnhof in Saporischschja: Rettungsarbeiten abgeschlossen

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 185

