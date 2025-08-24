Die Ukraine zählt auf die Beteiligung kanadischer Truppen an den Sicherheitsgarantien, sagt Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, Kanada sei ein aktives Mitglied der „Koalition der Willigen“ und zähle auf seine aktive Beteiligung.

Selenskyj sagte dies auf einer Pressekonferenz, berichtet RBK Ukrajina.

Laut Selenskyj ist die Präsenz der kanadischen Streitkräfte auf dem Territorium der Ukraine wichtig, um die Stabilität und Sicherheit des Landes zu gewährleisten.

„Wir zählen auf die Präsenz der kanadischen Streitkräfte in der Ukraine, sie ist wichtig für uns“, sagte er.

Er betonte, dass die Unterstützung der Verbündeten in dieser Angelegenheit der Schlüssel zur Stärkung der Verteidigungskapazitäten des Landes ist.

„Wir arbeiten mit unseren Verbündeten, der Resolute Coalition, und mit der Ukraine an den Bedingungen für diese Sicherheitsgarantien am Boden, am Himmel und auf See. Und ich würde die Präsenz von Truppen nicht ausschließen“, sagte der kanadische Ministerpräsident Mark Carney.