Die Ukrainer haben zwei erfolgreiche Reformen der Regierung genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Mehrheit der Ukrainer steht dem Tempo der Reformen kritisch gegenüber, hat aber zwei Bereiche identifiziert, in denen die Ergebnisse bemerkenswert sind.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Bezugnahme auf die Präsentation der Umfrage der Sociological Group Rating „Trust, Reforms and Integration into the EU: What Ukrainians Think in 2025“ auf Youtube.

Wie die Reformen bewertet werden

Laut der Umfrage sind 74% der Befragten der Meinung, dass die Bemühungen der Regierung zur Umsetzung von Reformen unzureichend sind. Nur 3% bewerteten sie als ausgezeichnet und weitere 21% als ausreichend.

Zwei erfolgreiche Reformen

Die digitale Transformation erhielt das meiste positive Feedback: 70% der Befragten sind mit ihrem Tempo zufrieden. Außerdem billigten 60% die Verbesserung der Gleichstellung der Geschlechter.

Alle anderen Reformbereiche werden deutlich schlechter wahrgenommen.

Was die meiste Kritik hervorruft

Die Korruptionsbekämpfung und die Reform des Justizwesens und der Staatsanwaltschaft werden am negativsten bewertet. Sie sind bei 86% bzw. 71% der Befragten unzufrieden.

Auch die Reformen der Polizei, des ukrainischen Sicherheitsdienstes und des Zollwesens erhielten schlechte Noten.

Die Umfrage wurde vom 31. Juli bis 5. August 2025 unter 2.000 Befragten durchgeführt. Der Stichprobenfehler liegt bei einem Konfidenzniveau von 0,95 nicht über 2,2%.