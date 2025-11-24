Ukrainer kauften in einem Monat fast 10.000 Gebrauchtwagen aus dem Ausland, die bis zu 5 Jahre alt waren: beliebte Modelle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Oktober kauften die Ukrainer 9,6 Tausend aus dem Ausland importierte Gebrauchtwagen, die weniger als 5 Jahre alt waren. Sie machten 37% aller gekauften Gebrauchtwagen aus.

Im Oktober kauften die Ukrainer 9,6 Tausend aus dem Ausland importierte Gebrauchtwagen, die weniger als 5 Jahre alt waren. Sie machten 37% aller gekauften Gebrauchtwagen aus.

Dies meldet UkrAwtoProm.

Es wird darauf hingewiesen, dass der größte Anteil in diesem Segment der importierten Autos von Elektrofahrzeugen abgedeckt wurde – 57%.

Sie werden gefolgt von:

Benzinautos – 29%;

Hybrid – 9%;

Diesel – 4%;

Autos mit Autogas – 1%.

Die größte Nachfrage bei den bis zu 5 Jahre alten Gebrauchtwagen besteht nach Angaben der Analysten für:

1. TESLA Model Y – 942 Einheiten;

2. TESLA Model 3 – 602 Einheiten;

3. KIA Niro – 438 Einheiten;

4. NISSAN Rogue – 290 Einheiten;

5. HYUNDAI Kona – 280 Einheiten;

6. MAZDA CX5 – 241 Einheiten;

7. VOLKSWAGEN Tiguan – 227 Einheiten;

8. AUDI E-Tron Sportback – 185 Einheiten;

9. HYUNDAI Ioniq 5 – 183 Einheiten;

10. CHEVROLET Bolt – 182 Einheiten.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Im Oktober wurden mehr als 26,1 Tausend importierte Gebrauchtwagen in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen. Das sind 60% mehr als im letzten Jahr und 12% mehr als im September.