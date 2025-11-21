Die ukrainische Luftabwehr hat 95 russische Drohnen mit Treffern an 12 Orten neutralisiert, und der Angriff geht weiter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 21. November griff Russland mit 115 Angriffsdrohnen an, von denen die Luftabwehr 95 abgeschossen hat.

Quelle: Luftwaffe in den sozialen Medien

Einzelheiten: Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe handelte es sich bei etwa 70 der feindlichen Drohnen um Schaheds.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr ab 09:00 Uhr im Norden, Süden und Osten des Landes 95 feindliche Schahed-, Gerbera- und andere Drohnentypen abgeschossen/besiegt.

19 Angriffsdrohnen wurden an 12 Orten registriert, und die abgeschossenen Drohnen (Wrackteile) fielen an vier Orten.

Die zivile Infrastruktur und Privathaushalte wurden in den Regionen Tschernihiw, Dnipro, Charkiw und Odessa am stärksten getroffen. Leider gibt es auch zivile Opfer.

Darüber hinaus griff der Feind die Stadt Saporischschja mit gelenkten Luftbomben an. Bei dem Angriff wurden 5 Menschen getötet, mehrstöckige Gebäude, ein Einkaufsmarkt, ein Supermarkt und Fahrzeuge beschädigt.

Wörtlich: „Russland greift den Süden der Ukraine weiterhin mit Angriffsdrohnen an. Es befinden sich mehrere Gruppen von feindlichen Drohnen im Luftraum. Befolgen Sie die Sicherheitsvorschriften!“