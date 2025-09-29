Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein wichtiges feindliches Ziel in der Nähe des Dorfes Kotlyarovka wurde von Piloten der 59. Brigade der Unmanned Systems Force ausgeschaltet.

Das ukrainische Militär hat mit Hilfe einer FPV-Drohne einen russischen Mi-8-Hubschrauber zerstört. Dies teilte die Unmanned Systems Force (USS) der ukrainischen Streitkräfte am Montag, den 29. September, auf Telegram mit.

„Im Gebiet der Siedlung Kotlyarovka haben Operateure der 59. separaten Angriffsbrigade unbemannter Systeme Steppenräuber SSS einen Transport- und Kampfhubschrauber Mi-8 mit Hilfe einer FPV-Drohne zerstört“, heißt es in dem Bericht.

Der Mi-8 ist ein russischer Mehrzweckhubschrauber, der für den Transport von Personal und Fracht, die Durchführung medizinischer Evakuierungen und als Luftunterstützungsplattform für Bodeneinheiten eingesetzt wird. Die Kosten für einen solchen Hubschrauber liegen bei mindestens 6 Millionen Dollar.

ZSU hat einen russischen MI-8 Hubschrauber per FPV-Drohne abgeschossen pic.twitter.com/sV4oY54dWL

- Nasha Rada (@NashaRada5) September 29, 2025

Zuvor wurde bekannt, dass Kämpfer der Special Operations Forces russische Iskander in Kurschtschina zerstört haben. Ebenfalls beschädigt wurde das SAM-System Pantsir-S1, das Hangars abdeckte, in denen Ausrüstung des Iskander-Raketenabwehrsystems gelagert war.

Zuvor wurde berichtet, dass Kämpfer des Main Intelligence Directorate eine erfolgreiche Operation auf der vorübergehend besetzten Krim durchgeführt haben. Sie brannten zwei An-26 Transportflugzeuge ab und zerstörten mehrere Radarstationen.