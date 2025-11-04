"Ukrenerho hat Änderungen bei den Stromausfällen angekündigt: schwierige Situation im Stromnetz

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 4. November wird der Zeitraum der Anwendung von Strombeschränkungen in der Ukraine aufgrund der schwierigen Situation im Stromnetz verlängert.

Dies meldet Ukrenerho.

Die Zeit und der Umfang der Einschränkungen werden wie folgt sein:

Stündliche Stromausfälle:

- 08:00 – 22:00 – in Höhe von 05, bis zu 1,5 Warteschlangen

Zeitpläne der Strombeschränkungen:

- 08:00 – 22:00 – für industrielle Verbraucher

„Der Grund für die Einschränkungen sind die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf das Stromsystem“, heißt es in der Erklärung.

Zur Information. Die Verbraucher in jeder Region, die nicht in der Liste der kritischen Infrastruktureinrichtungen aufgeführt sind, sind in 6 Warteschlangen (Gruppen) unterteilt. Die Anwendung von Beschränkungen auf drei Warteschlangen bedeutet, dass die Hälfte der Verbraucher in jeder Region stündlichen Stromausfällen ausgesetzt ist. Vier Warteschlangen bedeuten, dass bis zu 70% der Verbraucher in jeder Region eingeschränkt sind.

Wenn Oblenergos eine Stufe von Ausfallplänen anwendet, bedeutet dies 4 Stunden Einschränkungen pro Tag, zwei Stufen – 8 Stunden Einschränkungen, drei Stufen – 12 Stunden Einschränkungen, vier Stufen – mehr als 12 Stunden Einschränkungen.

