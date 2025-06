Ukrenerho forderte die Ukrainer auf, leistungsstarke Elektrogeräte tagsüber zu benutzen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukraine muss den aktiven Energieverbrauch auf die Tageszeit verlagern.

Dies berichtet Ukrenerho.

„Heute ist es notwendig, den aktiven Energieverbrauch auf die Tagesstunden zu verlagern – die Zeit, in der die Solarkraftwerke am effizientesten arbeiten. Bitte verwenden Sie leistungsstarke Elektrogeräte zwischen 10:00 und 18:00 Uhr“, rief das Unternehmen auf.

Darüber hinaus stellte Ukrenerho fest, dass der Energieverbrauch am 17. Juni ab 9:30 Uhr um 5,1% höher war als am Vortag, dem Montag.

„Der Grund dafür ist bewölktes Wetter und Regen in den westlichen Regionen unseres Landes, was in einigen Regionen zu einem geringen Wirkungsgrad der Solarstromanlagen der Haushalte führt. Dementsprechend ist der Stromverbrauch aus dem Netz gestiegen“, erklärte das Unternehmen.

Gleichzeitig wurde am 16. Juni der Tageshöchstverbrauch am Abend gemessen. Er war 2% höher als der Höchstwert des vorangegangenen Arbeitstages, am Freitag, den 13. Juni. Der Grund für diese Veränderungen ist der traditionelle Anstieg des Energieverbrauchs zu Beginn der Woche.

Um es kurz zu machen:

Der amtierende CEO von NPC Ukrenerho, Olexij Brekht, sagte, dass das ukrainische Stromsystem stabil bleibt und dass im Sommer keine Stromausfälle zu erwarten sind, da es keinen Beschuss gibt.