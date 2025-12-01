Ukrenerho hat vor Stromausfällen am Dienstag gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Massive russische Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen sind der Hauptgrund für die verhängten Einschränkungen, so der Energiesektor.

Am Dienstag wird es in allen Regionen der Ukraine rund um die Uhr Stromausfälle geben. Dies berichtete Ukrenerho am Montag, den 1. Dezember.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zeit und der Umfang der Anwendung der Beschränkungen wie folgt geplant sind: Zeitpläne für stündliche Abschaltungen – von 00:00 bis 23:59 – der Umfang von 0,5 bis 3 Umdrehungen. Und für industrielle Verbraucher werden die Pläne zur Kapazitätsbegrenzung von 00:00 bis 23:59 Uhr gelten.

Ukrenerho erinnerte daran, dass der Grund für die Einführung der Einschränkungen die Folgen der massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen sind. Gleichzeitig können sich der Zeitpunkt und der Umfang der Anwendung der Beschränkungen ändern.

Das Unternehmen rief auch zu einem vorsichtigen Stromverbrauch auf.

Die Verbraucher der einzelnen Gebiete, die nicht zur Liste der kritischen Infrastruktureinrichtungen gehören, werden in 6 Warteschlangen (Gruppen) eingeteilt. Die Anwendung von Einschränkungen auf drei Warteschlangen bedeutet, dass die Hälfte der Verbraucher in jeder Region stündlichen Abschaltplänen unterworfen ist. Vier Warteschlangen – Einschränkungen für bis zu 70% der Verbraucher in jeder Region.

Wenn Oblenergos eine Warteschlange von Abschaltplänen anwendet – bedeutet dies 4 Stunden Einschränkungen pro Tag, zwei Warteschlangen – 8 Stunden Einschränkungen, drei Warteschlangen – 12 Stunden Einschränkungen, vier Warteschlangen – mehr als 12 Stunden Einschränkungen.

Wie diese Last über den Tag verteilt wird und wie lange die Warteschlange dauert, liegt in der Verantwortung der Oblenergos.