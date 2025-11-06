Ukrenerho hat den Umfang der Stromausfälle am Freitag genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Grund für die Einschränkungen sind die Folgen der massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

Am Freitag wird es in den meisten Regionen der Ukraine Einschränkungen beim Stromverbrauch geben. Dies berichtete Ukrenerho am Donnerstag, den 6. November.

„Morgen, am 7. November, werden in den meisten Regionen der Ukraine Verbrauchsbeschränkungen verhängt werden müssen. Der Grund für die Einführung der Einschränkungen – die Folgen der massiven russischen Raketendrohnenangriffe auf Energieanlagen“, heißt es in der Meldung.

So werden von 08:00 bis 21:00 Uhr stündliche Lichtausfälle von 0,5 bis 1,5 Warteschlangen in Kraft sein.

Darüber hinaus werden von 08:00 bis 22:00 Uhr Pläne zur Strombegrenzung für industrielle Verbraucher gelten.