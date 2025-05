In Uschhorod beging ein Student Selbstmord aus Angst, den NMT nicht zu bestehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In Uschhorod starb ein Student der Akademie für Kultur und Kunst, der aus dem Fenster des sechsten Stocks eines Wohnheims sprang.

In Uschhorod sprang ein 16-jähriger Student aus dem sechsten Stock des Wohnheims und stürzte zu Tode. Darüber berichtet Suspilne Uschhorod am Samstag, den 24. Mai.

„In Uschhorod ist ein Student aus dem sechsten Stock des Wohnheims des Uschhoroder Instituts für Kultur und Kunst gesprungen. Die Sanitäter stellten den Tod des Mannes fest. Nach eigenen Angaben beschloss der 16-jährige Schüler, Selbstmord zu begehen, weil er den nationalen Mehrfächertest nicht bestanden hatte“, heißt es in dem Bericht.

Bei der Polizei der Region Transkarpatien wurde festgestellt, dass der 16-Jährige ein Selbstmordvideo hinterlassen hat. Die Gesetzeshüter sind dabei, alle Umstände der Tragödie zu ermitteln.

Es wird festgestellt, dass der Junge im zweiten Jahr der Theaterabteilung studierte. Die Bildungseinrichtung sprach der Familie und allen Angehörigen des Jungen ihr Beileid aus.

In der Akademie für Kultur und Kunst wurde festgestellt, dass der Mann ein talentierter, positiver, fröhlicher Student war, der von einer großen Bühne träumte und immer bereitwillig an künstlerischen Veranstaltungen der Bildungseinrichtung teilnahm.

Wir werden daran erinnern, dass am 12. Mai in Charkiw auf dem Territorium des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung ein 39-jähriger Mann Selbstmord begangen hat, indem er aus dem Fenster des dritten Stocks gesprungen ist. Im Park in Kiew erhängter Mann gefunden