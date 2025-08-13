FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Das USDA hat seine Prognose für die Sonnenblumenernte in der Ukraine gesenkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua

Sie wird aber immer noch höher sein als im letzten Jahr

Das Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten (USDA) hat die Prognose für die Sonnenblumenproduktion in der Ukraine im Wirtschaftsjahr 2025/26 auf 13,5 Mio. Tonnen gesenkt. Latifundist.com berichtet.

Diese Schätzung der US-Analysten ist 500 Tsd. Tonnen weniger als im letzten Monat, aber 500 Tsd. Tonnen mehr als die Ernte im Wirtschaftsjahr 2024/25, heißt es in dem Bericht.

Die Produktion von Sonnenblumenöl wird im Vergleich zur Vormonatsprognose um 215 Tonnen auf 5,6 Mio. Tonnen zurückgehen. Auf Jahresbasis zeigt die Prognose einen Anstieg um 342 Tsd. t. Die Ölexporte werden im Vergleich zum Vorjahr um 275 Tonnen steigen.

Zur Wiederholung:

Zuvor hatte das USDA vorausgesagt, dass die Maisernte in der Ukraine im Wirtschaftsjahr 2025/26 34 Mio. Tonnen erreichen könnte.

Zuvor wurde berichtet, dass es in der Ukraine einen Engpass bei der Versorgung mit Sonnenblumenöl gibt, der durch das begrenzte Angebot an Sonnenblumen und die Umstellung der meisten Anlagen auf die Verarbeitung von Sojabohnen und Raps verursacht wurde.

In der Region Mykolajiw wurde fast die gesamte Maisernte und die Hälfte der Sonnenblumenernte durch die Dürre vernichtet. Und in der Region Cherson wurden die Sonnenblumenernten durch einen massiven Heuschreckenbefall geschädigt.

Zuvor wurde berichtet, dass die Sonnenblumenernte in der Ukraine im Wirtschaftsjahr 2025/26 von 14,1 Mio. Tonnen auf 13,6 Mio. Tonnen zurückgehen könnte. Die wichtigsten Anbauregionen für Sonnenblumen in der Ukraine leiden weiterhin unter historisch niedrigen Bodenfeuchtigkeitsreserven, die durch unzureichende Winterniederschläge noch verschärft werden.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 285

