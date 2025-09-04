Die Verbündeten haben sich auf die ungefähre Zahl der Soldaten für die Ukraine geeinigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die militärische Präsenz der Alliierten wird in drei Formaten erfolgen – in der Luft, zur See und an Land.

Bei einem Treffen der „Koalition der Entschlossenen“ am 4. September haben die europäischen Staats- und Regierungschefs die Entsendung von Streitkräften auf das Territorium der Ukraine erörtert und bereits eine vorläufige Einigung über die Anzahl der Soldaten erzielt. Diese Information wurde vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj während einer Pressekonferenz nach dem Treffen in Paris bestätigt.

Er wies darauf hin, dass es Vereinbarungen über die Anwesenheit ausländischer Truppen gebe, aber die konkrete Zahl der Soldaten sei noch nicht bekannt. Laut Selenskyj haben die Seiten bereits Daten über die ungefähre Zahl derer ausgetauscht, die sich zur Teilnahme bereit erklärt haben.

Der ukrainische Staatschef fügte hinzu, dass die militärische Präsenz der Verbündeten in drei Formaten erwartet wird – in der Luft, zur See und an Land.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, die EU habe Sicherheitsgarantien für die Ukraine ausgearbeitet, die nun zur politischen Genehmigung bereit seien.

Macron sagte auch, dass die europäischen Länder bereit sind, der Ukraine Sicherheitsgarantien als Teil der Bedingungen des Friedensabkommens zu geben. Deutschland seinerseits erklärte seine Bereitschaft, die ukrainischen Streitkräfte im Rahmen dieser Garantien zu unterstützen, indem es eine Koalition der Willigen anbot, um zur Sicherheit beizutragen.