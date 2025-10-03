Lkw-Verkäufe in der Ukraine im September sprunghaft angestiegen: beliebte Marken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im vergangenen Monat wurden auf dem ukrainischen Markt für neue Nutzfahrzeuge (Lkw und Spezialfahrzeuge) 1113 Fahrzeuge verkauft. Die Nachfrage nach neuen Nutzfahrzeugen stieg im Vergleich zum September 2025 um 4%.

Dies meldet UkrAwtoProm.

Die Verkäufe von neuen Lastkraftwagen stiegen im Vergleich zum August 2025 um 19%.

Zu den Top 5 Marken auf dem Markt für neue Nutzfahrzeuge gehörten im vergangenen Monat:

PEUGEOT – 171 Einheiten;

CITROEN – 125 Einheiten;

RENAULT – 124 Einheiten;

FIAT – 102 Einheiten;

MAN – 88 Einheiten.

Seit Anfang des Jahres wurden 8650 neue LKWs in die ukrainische Flotte von LKWs und Spezialfahrzeugen aufgenommen, das sind 7% weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

