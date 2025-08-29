Die Versorgungsrechnungen der Ukrainer haben 100 Milliarden Hrywnja überschritten: Wofür sie nicht zahlen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges hat der Staatliche Statistikdienst der Ukraine Daten über die Schulden der Bevölkerung für Wohnraum und kommunale Dienstleistungen veröffentlicht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Staatlichen Statistikdienst.

Die neuesten Daten des Statistikamtes zum Ende des Jahres 2021 zeigen, dass sich die Schulden auf 81,3 Milliarden Hrywnja belaufen.

Im zweiten Quartal 2025 erreichten die Schulden 106,6 Milliarden Hrywnja. Dies ist ein geringer Anstieg, wenn man bedenkt, dass die Kosten für Dienstleistungen erheblich gestiegen sind.

Die größten Schulden wurden für die Versorgung mit Wärme und Warmwasser gemacht – 35,2 Milliarden Hrywnja. Die Ukrainer schuldeten 32,3 Mrd. Hrywnja für Gas, 17,1 Mrd. Hrywnja für Strom, 10,2 Mrd. Hrywnja für Kaltwasser, 8,8 Mrd. Hrywnja für die Verwaltung von Wohnhäusern und 3,1 Mrd. Hrywnja für die Müllabfuhr.

Nach Angaben des staatlichen Statistikdienstes wurden den Ukrainern im zweiten Quartal 2025 64,3 Milliarden Hrywnja für Versorgungsleistungen in Rechnung gestellt. Sie zahlten 51,5 Milliarden Hrywnja.

Zur Erinnerung: In der Ukraine gilt ein Moratorium für die Erhöhung der Tarife für Gas, Warmwasser und Heizung, nicht aber für Strom und Kaltwasser.

Der Anstieg der Strompreise führte zu einer Erhöhung der Versorgungstarife um 12,8% im Jahr 2023 und um 18,9% im Jahr 2024.

Seit Anfang 2024 hat die Ukraine das Moratorium für die Abschaltung von Versorgern und die Erhebung von Strafen für Schulden aufgehoben. Es hatte seit Beginn des Krieges gegolten.