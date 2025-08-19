Die Verteidigungsausgaben der Ukraine für sieben Monate sind bekannt gegeben worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Gesamtbetrag der Barausgaben des allgemeinen Fonds des Staatshaushalts für Januar-Juli dieses Jahres betrug 2,2 Billionen Hrywnja.

Die Ausgaben des allgemeinen Fonds des Staatshaushalts für Sicherheit und Verteidigung beliefen sich von Januar bis Juli 2025 auf 1,4 Billionen Hrywnja oder 62,5% aller Ausgaben des allgemeinen Fonds. Im Juli wurden 185,7 Milliarden Hrywnja ausgegeben, teilte das Finanzministerium am Dienstag, den 19. August mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich der Gesamtbetrag der Barausgaben des allgemeinen Fonds des Staatshaushalts von Januar bis Juli dieses Jahres auf 2,2 Billionen Hrywnja beläuft, das sind 363,1 Milliarden Hrywnja oder 20,1% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im Juli wurden 295,8 Mrd. Hrywnja ausgegeben.

In der Struktur der Ausgaben nach wirtschaftlicher Klassifizierung wurde das meiste ausgegeben:

für die Bezahlung der Arbeit mit Rückstellungen – 860,6 Milliarden Hrywnja, davon 126 Milliarden Hrywnja im Juli. für die Bezahlung der Nutzung von Gütern und Dienstleistungen – 297,1 Milliarden Hrywnja (im Juli – 40,5 Milliarden Hrywnja). Diese Mittel wurden hauptsächlich für die Unterstützung der Streitkräfte der Ukraine und anderer militärischer Formationen und Strafverfolgungsbehörden verwendet – Kauf von militärischer Ausrüstung, Waffen, Munition, Verteidigungsprodukten, persönlicher Schutzausrüstung (Helme, Schutzwesten und andere Spezialausrüstung), Treibstoff und Schmiermittel, Lebensmittel, Zahlungen für öffentliche Versorgungsleistungen.

Wir erinnern daran, dass die Rada am 31. Juli zusätzliche 412 Milliarden Hrywnja für die Verteidigung bewilligt hat. Mit dem verabschiedeten Gesetzentwurf sollte das kritische Problem der Zahlungen an die Soldaten im August gelöst werden.