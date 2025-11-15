Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das Kommando der Streitkräfte hat Einheiten aus Novovasylivske in der Region Saporischschja abgezogen, Berichten zufolge „in günstigere Positionen für die Verteidigung“.

Quelle: Südliche Verteidigungsstreitkräfte

Wörtlich: „Aufgrund der Umgruppierung von Kampfaufträgen, der Neuordnung der Kontaktlinie und um das Leben von Soldaten zu retten, wurden unsere Einheiten aus dem Dorf Novovasylivske in günstigere Positionen für die Verteidigung abgezogen.“

Einzelheiten: Es wird festgestellt, dass der Feind in Saporischschja und der südlichen Region Dnipro die Intensität der Angriffsoperationen nicht verringert und nicht aufhört, unsere Stellungen zu stürmen und zu versuchen, tief in die ukrainischen Verteidigungsanlagen einzudringen.

Die Verteidiger betonten, dass Maßnahmen zur Blockierung des feindlichen Vormarsches und zur Zufügung von kombiniertem Feuerschaden auf den Feind im Gange sind.

Hintergrund:

Am 12. November meldeten die südlichen Verteidigungskräfte, dass sich die ukrainischen Einheiten aus Riwne in günstigere Positionen zurückgezogen hätten. Sie fügten hinzu, dass der Vormarsch des Feindes gestoppt worden sei.

DeepState-Analysten stellen fest, dass die Einnahme von Riwne in der Region Saporischschja durch russische Truppen diesen die Möglichkeit gegeben hat, von Norden her auf Huliaipole vorzurücken