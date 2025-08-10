Das Verteidigungsministerium hat erklärt, ob aufgeschobene Wehrpflichtige zum VVK geschickt werden können

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Ministerium hat erklärt, in welchen Fällen Wehrpflichtige mit Zurückstellung zur medizinischen Untersuchung geschickt werden können.

Das ukrainische Verteidigungsministerium hat die Einzelheiten der Überweisung zurückgestellter Wehrpflichtiger zur medizinischen Untersuchung durch die Militärmedizinische Kommission geklärt. Dies teilte der Pressedienst des Ministeriums mit.

Das Verteidigungsministerium erinnerte daran, dass die Besonderheiten der Überweisung der reservierten wehrpflichtigen Personen an die VVK durch die Verordnung über die Einberufung von Bürgern zum Wehrdienst während der Mobilmachung für einen besonderen Zeitraum bestimmt werden, die durch das Ministerkabinett vom 16. Mai 2024 № 560.30 geregelt ist.

Das Verteidigungsministerium betonte, dass wehrpflichtige Personen mit einer gültigen Zurückstellung von der Wehrpflicht oder einer Reservierung nicht zum VVK geschickt werden.

Ausgenommen sind Fälle, in denen wehrpflichtige Personen mit einer gültigen Zurückstellung von der Wehrpflicht oder einem Vorbehalt: