Vorbeugende Maßnahme gegen Tschernyschow: Die Berufungskammer des Obersten Anti-Korruptionsgerichts hat einen Fehler festgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Angeklagte, um den es eigentlich ging, wurde von der Berufungskammer unverändert in Form einer Präventivmaßnahme in Form von Haft mit der Alternative einer Kaution belassen.

Die Ankündigung, die Präventivmaßnahme für den ehemaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten unverändert zu lassen, enthielt einen Fehler: Das betreffende Urteil betraf nicht den ehemaligen Beamten, sondern einen anderen Verdächtigen im Fall Energoatom. Dies wurde von der Berufungskammer des Obersten Anti-Korruptionsgerichts festgestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Berufungskammer die Zwangsmaßnahme in Form von Untersuchungshaft mit alternativer Zahlung einer Kaution in Höhe von 25 Millionen Hrywnja unverändert gelassen hat (Fall Nr. 991/11648/25, Urteil des Ermittlungsrichters des Obersten Anti-Korruptionsgerichts vom 12.11.2025).

Der Pressedienst der Institution bestätigt, dass die Berufungen der Verteidigung des ehemaligen stellvertretenden Ministerpräsidents für heute zur Verhandlung angesetzt waren, die Sitzung jedoch nicht stattfand, weil das Gremium mit anderen Verfahren beschäftigt war.

Daher hat die Berufungsanhörung in diesem Verfahren noch nicht stattgefunden, und es wurden noch keine Entscheidungen getroffen. Das Datum und die Uhrzeit der neuen Gerichtsverhandlung werden zusätzlich bekannt gegeben, hieß es in der Erklärung.