Wegen des Beschusses verkehren Züge in drei Regionen mit Verspätung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Zugverkehr in den Regionen Sumy, Dnipro und Charkiw wird durch russischen Beschuss behindert.

Dies berichtet der Pressedienst von Ukrsalisnyzja.

So wurden in der Region Sumy rollendes Material und die Eisenbahninfrastruktur durch den Beschuss beschädigt. Zwei Mitarbeiter des Lokomotivpersonals wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

In einigen Teilen der Region Sumy gibt es keine Spannung im Kontaktnetz. Die Züge #144 Rakhiv-Sumy und #787 Tereshchenska-Kyjiw wurden ausgesetzt, bis sich die Sicherheitslage verbessert. Die Verspätungszeit wird später bekannt gegeben.

Die Abfahrt des Vorortzuges 6888 Sumy – Lebedynska verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Der Verkehr wird wieder aufgenommen, sobald es die Situation erlaubt.

Es wurden Änderungen auf den Vorortstrecken vorgenommen: Der Zug 6012 wird auf der Strecke Sumy – Trostyanets-Smorodyne (statt Vorozhba – Trostyanets-Smorodyne) verkehren.

In der Region Sumy wird ein kombinierter Zug- und Busdienst eingesetzt.

Gleichzeitig kann es in den Regionen Dnipropetrowska und Charkiwska aufgrund der erhöhten Gefahr und der fehlenden Stromversorgung in bestimmten Gebieten zu Streckenänderungen und Verspätungen von bis zu 1,5 Stunden kommen.

Zur Wiederholung:

In der Nacht haben russische Truppen einen Drohnenangriff auf einen Bahnhof in Sumy durchgeführt. Zwei Bahnmitarbeiter wurden bei dem Angriff verletzt.