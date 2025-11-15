Weitere Stromausfälle in den meisten Regionen: Ukrenerho's Zeitpläne für den 16. November

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Sonntag, den 16. November, wird es in der Ukraine weiterhin zu planmäßigen Stromausfällen kommen. Sie werden den ganzen Tag über in einer Größenordnung von bis zu 3,5 Warteschlangen andauern.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram von Ukrenerho.

Das Unternehmen wies darauf hin, dass die Beschränkungen morgen, am 16. November, in den meisten Regionen in Kraft treten werden. Der Grund für diese Maßnahmen sind die Folgen der russischen Angriffe auf ukrainische Energieanlagen. Die Zeit und der Umfang der Einschränkungen sind wie folgt

von 00:00 bis 23:59 Uhr – stündliche Stromausfälle von 1 bis 3,5 Stufen;

von 00:00 bis 23:59 Uhr gelten außerdem Stromeinschränkungen für Industrieunternehmen. Ukrenerho warnte außerdem, dass sich Zeit und Umfang der Einschränkungen ändern können. Daher werden die Bürger dringend gebeten, die Informationen auf den offiziellen Seiten der regionalen Stromversorger zu verfolgen.

Beschuss des Energiesektors der Ukraine