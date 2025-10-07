Die Weltbank hat ihre BIP-Prognose für die Ukraine aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die durch den russischen Beschuss verursachten Schäden an der Gasinfrastruktur haben die inländische Produktion eingeschränkt, so die Experten der Bank.

Das Wirtschaftswachstum der Ukraine wird im Jahr 2026 auf dem Niveau des laufenden Jahres bleiben und 2 Prozent betragen. Eine Beschleunigung auf 5% wird nun erst für 2027 erwartet. Eine solche aktualisierte Prognose wurde von der Weltbank (WB) in einem Bericht am Dienstag, den 7. Oktober veröffentlicht.

„Das Wirtschaftswachstum in der Ukraine wird sich voraussichtlich abschwächen. Das Wirtschaftswachstum in der Ukraine wird sich wahrscheinlich von 2,9 Prozent im Jahr 2024 auf 2 Prozent im Jahr 2025 verlangsamen, da die anhaltende russische Invasion die Investitionen und die Wirtschaftstätigkeit beeinträchtigt“, heißt es in dem Dokument Economic situation in the Europe and Central Asia region: jobs and prosperity.