Wenn die Tarife für die Stromübertragung angehoben werden, wird die Ukraine den "Club der Industrieländer" verlassen, so Media

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

„Ukrenerho schlägt vor, den Stromübertragungstarif zu erhöhen, aber seine Struktur enthält Kosten, die Fragen über ihre Gültigkeit aufwerfen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten von Channel 24.

Nach Angaben des Medienunternehmens hat Ukrenerho vorgeschlagen, den Stromübertragungstarif von 686 Hrywnja auf 848 Hrywnja/MWh im Jahr 2026 zu erhöhen. Die Tarifstruktur enthält jedoch Ausgaben, deren Gültigkeit Fragen aufwirft, darunter 7,2 Milliarden Hrywnja an Finanzausgaben und 3,9 Milliarden Hrywnja an Schulden.

Journalisten stellen fest, dass der Monopolist tatsächlich versucht, seine eigenen Verluste auf Kosten der industriellen Verbraucher auszugleichen.

Es wird geschätzt, dass die zusätzliche Belastung der Unternehmen 12,6 Milliarden Hrywnja übersteigen wird, was zu einem Rückgang der Produktion, der Investitionen und der Arbeitsplätze führen könnte, insbesondere in der Metallurgie, dem Maschinenbau und der chemischen Industrie.

Experten fordern ein Moratorium für Zollerhöhungen bis zum Ende des Kriegsrechts und eine Prüfung von Ukrenerho. Andernfalls, so warnen die Analysten, läuft die Ukraine Gefahr, einen Teil ihrer Industrie zu verlieren und aus dem „Club der Industrieländer“ auszutreten.