Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, hat angekündigt, Konsequenzen für diejenigen Beamten zu ziehen, die sich nicht ausreichend für die ukrainische Bevölkerung einsetzen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die abendliche Ansprache des ukrainischen Staatsoberhauptes.