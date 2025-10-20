Wird das Stromnetz den Winter überstehen: Online-Übertragung des RBK Ukrajina Forums

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Montag, den 20. Oktober, veranstaltet RBK Ukrajina sein erstes Offline-Forum mit Vertretern der Regierung, der Wirtschaft, von NGOs und Experten. Das Thema sind die wichtigsten Herausforderungen des Energiesektors und die Suche nach Möglichkeiten, ihn während des Krieges zu stärken.

RBK Ukrajina veröffentlicht eine Online-Übertragung des Forums „Energie, die die Ukraine am Laufen hält“ im unten stehenden Material.

Das Programm des Forums:

Panel 1: „Gibt es Licht oder nicht? Wie sich das Energiesystem unter Beschuss verhält. .*

Moderator: Wladimir Omeltschenko (Rasumkow Zentrum). Zeit: 11:00-12:30.

Panel 2: „Energie(un)abhängigkeit: Kraftstoffmarkt und Preise an Tankstellen im Winter“. .*

Moderator: Serhij Kuyun, Direktor der A-95 Consulting Group.

Öffentliches Interview mit dem Hauptredner

Moderator: Rostyslav Shapravsky, Chefredakteur von RBK Ukrajina

Panel 3: „Gas für den Winter. Gas, Öl und Wärme: Wie lässt sich eine Krise im Winter vermeiden?“ .*

Moderator: Jurij Doshchatov, Sonderkorrespondent, RBK Ukrajina

Panel 4: Innovationen im Energiesektor: Netzunabhängige und dezentrale Erzeugung . .*

Moderator: Dmytro Sydorov, Sonderkorrespondent, RBK Ukrajina

Der ukrainische Energiesektor unter ständigem russischen Beschuss