Das Wirtschaftsministerium hat den aktuellen Gaspreis im September genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Gaspreise in der Ukraine sind nun schon den zweiten Monat in Folge gesunken. Sie sind jedoch immer noch 20 Prozent höher als in Europa. Dies geht aus den Daten des Wirtschaftsministeriums hervor.

Das Wirtschaftsministerium hat den tatsächlichen Verkaufspreis für Erdgas aus ukrainischer Produktion für September 2025 ermittelt – 19.644,50 Hrywnja pro tausend Kubikmeter ohne Mehrwertsteuer.

Das Gas ist jetzt viel teurer als im September letzten Jahres (14.500 Hrywnja).

In Europa liegen die Gaspreise jetzt bei 390 Dollar pro tausend Kubikmeter. Das ist 20% niedriger als der Dollarpreis in der Ukraine im September (475 Dollar pro tausend Kubikmeter).

Es sei darauf hingewiesen, dass bereits früher bekannt wurde, dass die Gaspreise für Haushaltskunden in der Ukraine bis zum 31. März 2026 nicht geändert werden. Das Ministerkabinett hat eine entsprechende Entscheidung getroffen.

