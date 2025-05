Das Wirtschaftsministerium hat die Vorteile einer Freihandelszone mit den USA genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine ist an der Einrichtung einer Freihandelszone mit den Vereinigten Staaten interessiert. Dies wird bessere Möglichkeiten für den Export ukrainischer Waren auf den US-Markt eröffnen.

Dies erklärte Taras Kachka, stellvertretender Wirtschaftsminister und Handelsbeauftragter der Ukraine, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Konferenz „Handelskriege: Die Kunst der Verteidigung“.

„Die Ukraine ist daran interessiert, obwohl die USA nicht unser größter Handelspartner sind. Aber wir sind an Freihandelsabkommen mit allen G7-Mitgliedern interessiert. Das heißt, wir haben eines mit Großbritannien, Kanada und der EU. Wir brauchen die USA und Japan“, sagte er.

Der stellvertretende Minister sagte, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj einen solchen Vorschlag in einem Brief an Präsident Donald Trump gemacht hat.

Laut Kachka ist die Ukraine daran interessiert, zollfreien Zugang zu den Märkten der entwickelten Länder zu erhalten, da unsere Exporteure dort mehr verdienen können.

„Höhere Qualitätsanforderungen schaffen mehr Mehrwert und eine höhere Rentabilität. Unter diesem Gesichtspunkt ist es für uns wichtig, uns auf die Möglichkeit zu konzentrieren, in die USA zu exportieren und ein Freihandelsabkommen zu schließen“, fügte der ukrainische Handelsvertreter hinzu.

Er wies darauf hin, dass die Einführung des Freihandels mit den USA bessere Bedingungen für den US-Ukraine Investitionsfonds schaffen wird, der nach der Unterzeichnung des Erdölabkommens eingerichtet wird.

Zölle und Freihandelsabkommen