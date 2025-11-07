Für das Wochenende sind in der gesamten Ukraine Stromabschaltungen angekündigt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Grund für die Einschränkungen sind die Folgen der groß angelegten russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

Am Wochenende wird es in der Ukraine stündliche Stromabschaltungen geben. Dies berichtete Ukrenerho am Freitag, den 7. November.

„Morgen, am 8. November, werden in allen Regionen der Ukraine Maßnahmen zur Einschränkung des Verbrauchs ergriffen werden müssen. Der Grund für die Einführung der Beschränkungen – die Folgen der massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen“, heißt es in der Meldung.

So werden stündliche Stromausfälle von 08:00 bis 21:00 Uhr mit einem Umfang von 1 bis 2 Warteschlangen in Kraft sein. Das Volumen ist etwas höher als am Donnerstag.

Darüber hinaus werden von 07:00 bis 22:00 Uhr Strombegrenzungen für industrielle Verbraucher gelten.

Ukrenerho wies darauf hin, dass sich die Zeit und der Umfang der Anwendung der Einschränkungen ändern können und forderte dazu auf, die operativen Informationen auf den offiziellen Ressourcen von oblenergo zu verfolgen.