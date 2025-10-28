Es wurde ein Notvorrat an Ausrüstung angelegt, der dreimal so hoch ist wie normal - Ukrenerho

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mit Hilfe der europäischen Partner verfügen die Lagerhäuser über dreimal mehr Ausrüstung als die Normen für die Notfallwiederherstellung des Energiesystems vorschreiben. Dies erklärte Witalij Zaichenko, Vorstandsvorsitzender von Ukrenerho, bei einem Briefing am 28. Oktober.

Ihm zufolge könnte der angesammelte Notvorrat nicht ausreichen, wenn die Angriffe auf das Energiesystem anhalten.

„Deshalb arbeiten wir weiterhin mit unseren Kollegen an der Möglichkeit, zusätzliche Ausrüstung zu beschaffen, um unser Energiesystem wiederherzustellen. Wir haben das Personal bereit, wir haben auch die Ausrüstung“, fügte der Ukrenerho-Chef hinzu.

Zaichenko fügte hinzu, dass Ukrenerho, um die Sicherheit des Energiesystems zu gewährleisten und die erwartete Winterperiode zu überstehen, auch eine Menge Arbeit geleistet hat, um den Schutz für die Anlagen des Unternehmens und vor allem für die Spartransformatoren zu installieren.

„Die erste und zweite Schutzstufe wurden gebaut und der Spartransformator, der sich jetzt in der zweiten Schutzstufe befindet, ist ausreichend, um die Energiemengen zu übertragen, die in den Regionen verbraucht werden. Das ist die Hauptarbeit“, informierte er.