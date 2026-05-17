Zwei Männer sind in der Region Sumy ums Leben gekommen, als sie Trümmerteile einer Drohne in ein Auto luden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Eines der explosiven Teile der Drohne detonierte. Durch die Explosion kamen die 45- und 47-jährigen Männer ums Leben.

Zwei Zivilisten kamen in der Region Sumy ums Leben, als Teile einer Drohne, die sie in ein Auto geladen hatten, explodierten. Dies teilte die Pressestelle der regionalen Militärverwaltung am Sonntag, dem 17. Mai, mit.

„Am Morgen entdeckten zwei Männer in der Gemeinde Putivl Teile einer Drohne und luden diese in ihr Auto. Eines der explosiven Elemente detonierte“, berichtete Oleg Grigorow, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Sumy.

Ihren Angaben zufolge kamen bei der Explosion zwei Männer im Alter von 45 und 47 Jahren ums Leben.

Die Behörden erinnern daran, bei Entdeckung verdächtiger oder unbekannter Gegenstände unverzüglich die Rettungskräfte oder die Polizei zu benachrichtigen. Zur Erinnerung: Am 14. Mai flogen während eines massiven nächtlichen Angriffs Russlands auf die Region Kiew Teile einer Kampfrakete in Wohnungen eines Wohnhauses im Ort Schabany. In Tscherkassy kam es zu einer Explosion in einem Wohnhaus, es gibt Todesopfer