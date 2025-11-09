Am 10. November wird es den ganzen Tag über Stromausfälle geben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ukrenerho hat den Zeitplan der Stromverbrauchsbeschränkungen für den 10. November bekannt gegeben

Am Montag, den 10. November, werden in bestimmten Regionen der Ukraine Maßnahmen zur Einschränkung des Stromverbrauchs ergriffen.

Dies wurde von Ukrenerho mitgeteilt.

Zeit und Umfang der Einschränkungen werden wie folgt sein:

Stündliche Stromausfälle für Haushaltskunden – von 00:00 bis 23:59 Uhr – in der Größenordnung von 2 bis 4 Warteschlangen;

Strombeschränkungen für Industriekunden – von 00:00 bis 23:59 Uhr.

„Der Grund für die Einschränkungen ist die Untersuchung der massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf die Stromanlagen“, erklärte Ukrenerho.

Das Unternehmen warnte, dass die Zeit und der Umfang der Einschränkungen geändert werden könnten.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht zum 8. November griffen die Russen Einrichtungen der Energieinfrastruktur in den Regionen Kiew, Kirowohrad, Poltawa, Charkiw und Dnipro an.

Aufgrund der Situation im Stromnetz wurden auf Befehl von Ukrenerho Notstromabschaltungen in Kiew und der Region Kiew eingeführt.