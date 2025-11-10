14.000 Briefmarken mit Nazi-Symbolen an der Grenze zu Polen beschlagnahmt (Foto)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

An der Grenze zu Polen haben Zollbeamte einen Versuch verhindert, mehr als 14.000 Briefmarken mit Nazi-Symbolen in die Ukraine zu schmuggeln.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den staatlichen Zolldienst der Ukraine.

Am Kontrollpunkt Shehyni-Medyka hielten Beamte des staatlichen Zolls bei einer Zollkontrolle ein Fahrzeug an, dessen Fahrer die rote Korridorspur wählte und 350 kg Altkleider anmeldete.

Bei der Kontrolle fanden die Zollbeamten 14.487 Briefmarken, die unter der Kleidung versteckt waren. Diese Briefmarken tragen die Symbole des totalitären nationalsozialistischen Regimes, deren Einfuhr nach dem ukrainischen Gesetz Nr. 317-VIII „Über die Verurteilung der kommunistischen und nationalsozialistischen totalitären Regime in der Ukraine und das Verbot der Propaganda ihrer Symbole“ verboten ist.

Der Wert der beschlagnahmten Briefmarken auf dem Schattenmarkt wird auf über 1,5 Millionen Hrywnja geschätzt.

Ein Bericht über die Verletzung von Zollvorschriften wurde gemäß Teil 3 des Artikels 471 des Zollkodex der Ukraine erstellt.

Die Zollbeamten erinnern daran, dass der Schmuggel von Gegenständen mit verbotenen Symbolen eine Straftat ist und für die Täter ernsthafte Konsequenzen haben kann.

