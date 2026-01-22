Am 23. Januar werden den ganzen Tag über Stromausfälle zu verzeichnen sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Freitag, den 23. Januar, werden in allen Regionen der Ukraine Stromabschaltungen durchgeführt.

Dies teilte der Pressedienst von Ukrenerho mit.

Die Zeitpläne sehen stündliche Stromausfälle von 00:00 bis 23:59 Uhr vor. Auch hier veröffentlicht die NPC Ukrenerho den Umfang der Strombeschränkungen für die Verbraucher nicht.

Der Grund für die Einschränkungen sind die Folgen der massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

Für die Industrie gelten die Strombegrenzungspläne ebenfalls von 00:00 bis 23:59 Uhr

Ukrenerho warnte, dass sich die Zeitpläne ändern können. „Informieren Sie sich auf den offiziellen Websites der regionalen Stromversorgungsunternehmen in Ihrer Region über Zeitpunkt und Umfang der Stromausfälle an Ihrer Adresse“, riet das Unternehmen.

Um es kurz zu machen:

Infolge eines massiven russischen Angriffs am 20. Januar kam es in Kiew zu Unterbrechungen der Strom- und Wasserversorgung, insbesondere das linke Ufer war ohne Strom.

5.635 mehrstöckige Wohngebäude in Kiew waren infolge des russischen Angriffs in der Nacht des 20. Januar ohne Heizung. Das linke Ufer der Stadt war ebenfalls ohne Wasser.