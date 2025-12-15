Die Abschaltungen werden die meisten Regionen der Ukraine betreffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Energietechniker veröffentlichen keine Daten mehr über den Umfang der Ausfälle und die Anzahl der gleichzeitig betroffenen Warteschlangen.

Am Dienstag werden in den meisten Regionen der Ukraine stündliche Abschaltpläne und Kapazitätsbegrenzungspläne für industrielle Verbraucher in Kraft treten. Dies wurde von Ukrenerho am Montag, den 15. Dezember berichtet.

Als Grund für die Einführung der Beschränkungsmaßnahmen wurden die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen genannt. „Die Situation im Energiesystem kann sich ändern. Zeitpunkt und Umfang der Anwendung von Abschaltungen an Ihrer Adresse erfahren Sie auf den offiziellen Seiten von oblenergo in Ihrer Region“, fügte das Unternehmen hinzu.

Getrennt davon wurde in der Nachricht zu einem vorsichtigen Verbrauch im Falle der Verfügbarkeit von Strom aufgerufen.

Wir werden daran erinnern, dass Ukrenerho am 9. Dezember zum ersten Mal Daten über das Volumen der Ausfälle und die Anzahl der gleichzeitig betroffenen Warteschlangen geschlossen hat. Aber am selben Tag wurden in der Ukraine zweimal Notabschaltungen angekündigt. Im zweiten Fall betrafen sie die meisten Regionen der Ukraine.

Unterdessen kündigte die Regierung Entscheidungen an, die die Situation mit dem Licht für die Bevölkerung verbessern sollten.