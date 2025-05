Absolventen der Medizin werden mit 200.000 Hrywnja entlohnt: Schmyhal nannte die Bedingung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine herrscht an bestimmten Orten ein Mangel an Ärzten. Die Regierung hat beschlossen, Hochschulabsolventen mit Geld zu stimulieren.

Dies erklärte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seine Erklärung während einer Regierungssitzung.

„Neben der Sicherheit und der Verteidigung sind Investitionen in das Humankapital eine Querschnittspolitik der Regierung und des Staates“, sagte er.

Ihm zufolge billigt das Ministerkabinett einen Beschluss zur Einführung einer einmaligen Zahlung von 200.000 Hrywnja für Medizinabsolventen, die in medizinischen Einrichtungen in ländlichen Gebieten oder im Bereich aktiver Feindseligkeiten tätig sind.

„Dies ist eine wirksame Unterstützung für junge Fachkräfte und ein Weg, den Mangel an medizinischem Personal vor Ort zu überwinden“, fügte Schmyhal hinzu.

