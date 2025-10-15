"Achmetows Metinvest gehört zu den 10 größten Steuerzahlern in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Metinvest Group wurde von Delo.ua unter die zehn größten privaten Steuerzahler in der Ukraine eingestuft. Das Unternehmen ist auch der Spitzenreiter unter allen Stahlunternehmen, was die gezahlten Steuern angeht.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Metinvest.

Die Rangliste basiert auf dem Gesamtbetrag der Steuerzahlungen für das Jahr 2024 – von der Einkommens- und Mehrwertsteuer bis hin zu Verbrauchssteuern, einheitlicher Sozialsteuer und Militärsteuer. Alle Unternehmen in den Top 100 zahlten mehr als 503 Milliarden Hrywnja, was etwa ein Siebtel der konsolidierten Haushaltseinnahmen der Ukraine ausmacht.

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 erreichte diese Zahl 270 Milliarden Hrywnja, was etwa einem Achtel der Haushaltseinnahmen entspricht.

„Metinvest zahlte 19,8 Milliarden Hrywnja an Steuern im Jahr 2024 und 9,3 Milliarden Hrywnja an Steuern in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 lag der Betrag der Steuerzahlungen bei 14,6 Milliarden Hrywnja.

Zu den zehn größten Steuerzahlern gehören auch Philip Morris Ukraine, BAT Ukraine, Imperial Brands Ukraine, JTI Ukraine, DTEK, ATB Corporation, OKKO, WOG und UPG.

Metinvest ist das einzige Stahlunternehmen unter den Top Ten. Insgesamt umfasst das Ranking sechs Metallurgieunternehmen, was die Rolle der Branche als eine der wichtigsten Einnahmequellen für den Staatshaushalt und den Devisenmarkt bestätigt.