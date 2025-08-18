FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Die Angreifer griffen mit 4 Iskander und 140 Drohnen an: Es gab Treffer an 25 Orten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua

Seit dem Abend des 17. August haben die Russen 4 ballistische Raketen vom Typ Iskander-M und 140 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed sowie verschiedene Arten von Drohnenimitaten auf die Ukraine abgefeuert. 88 Drohnen wurden neutralisiert, aber es gibt immer noch Treffer.

Quelle: Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine in Telegram

  • ** Wörtlich*: „Ab 9:00 Uhr hat die Luftabwehr 88 feindliche Schahed-Drohnen und Imitationsdrohnen verschiedener Typen im Norden, Süden, Osten und Zentrum des Landes abgeschossen/unterdrückt. Feindliche Raketen und Angriffsdrohnen wurden an 25 Orten in den Regionen Donezk, Charkiw, Sumy, Dnipro, Odessa und Kiew registriert.“

Einzelheiten: Die Angreifer schossen Iskander aus den Gebieten der russischen Städte Taganrog, Millerowo und Kursk ab und Drohnen aus den Richtungen der russischen Städte Kursk, Orel, Brjansk, Millerowo und Primorsko-Achtarsk sowie vom Kap Chauda auf der besetzten Krim. Der Luftangriff wurde von Flugzeugen, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 191

