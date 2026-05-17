Angriff auf die Region Kiew: In Browary haben Trümmerteile eines Drohnenflugzeugs Häuser und ein Unternehmen beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Durch den Absturz von Drohnen-Trümmern in Browary wurden zwei Wohnhäuser und ein Unternehmen beschädigt. Es gab keine Opfer und keine größeren Zerstörungen.

Am Sonntagnachmittag fielen während eines feindlichen Angriffs in Browary in der Region Kiew Trümmerteile einer Drohne herab; zwei Häuser und ein Unternehmen wurden dabei leicht beschädigt.

Quelle: : Ihor Sapozhko, Bürgermeister von Browary, auf Telegram

Zitat: : „Während des letzten Alarmes wurde der Absturz von Trümmern einer Drohne, vermutlich vom Typ „Gerbera“, im Bereich der Mechanisatorow-Straße festgestellt. Glücklicherweise gab es erneut keine Opfer und keine nennenswerten Schäden.

Durch den Fall der Trümmerteile wurden zwei Häuser leicht beschädigt – bei einem wurden das Dach, die Fassade und der Zaun beschädigt, bei einem anderen ein Fenster.

Auch das Dach eines Industrieunternehmens wurde leicht beschädigt.“

Vorgeschichte: Am Sonntagnachmittag war die Luftabwehr auch in Kiew gegen feindliche Drohnen im Einsatz.