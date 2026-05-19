Angriffe auf Raffinerien: Lukaschenko versprach, Russland „zur Seite zu stehen“

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die belarussischen Ölraffinerien seien bereit, für den Bedarf der russischen Regionen zu arbeiten, versicherte Lukaschenko.

Belarus ist bereit, die Kapazitäten russischer Ölraffinerien, die aufgrund von Drohnenangriffen den Betrieb einstellen, teilweise zu kompensieren. Dies erklärte der selbsternannte Präsident Alexander Lukaschenko, wie BelTA am Dienstag, dem 19. Mai, berichtete.

„Heute gibt es genug Wahnsinn seitens unserer Gegner, die die Ölraffinerien (in Russland – Anm. d. Red.) in einen abnormalen Zustand versetzen. Wir verfügen über zwei modernisierte Raffinerien … und stehen jederzeit zur Verfügung, wenn es nötig ist“, sagte er.